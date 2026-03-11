Графики будут у всех, но только 6 часов: когда завтра будут выключать свет
В четверг, 12 марта, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света. Причиной стали повреждения энергосистемы в результате российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Графики будут действовать с 17:00 до 23:00. В это время также введут ограничения мощности для промышленных потребителей.
Причиной стали последствия российских ракетных и дроновых атак на украинскую энергосистему.
В "Укрэнерго" отметили, что ситуация может меняться, поэтому время и объем отключений для конкретных адресов посоветовали проверять на официальных страницах облэнерго в соответствующих регионах.
Также потребителей призвали экономно использовать электроэнергию в периоды, когда свет появляется по графику.
Сегодня графики отключений уже вводили в отдельных областях на западе Украины. В некоторых регионах их вернули впервые почти за месяц после относительно стабильной ситуации в энергосистеме.