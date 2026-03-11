ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики будут у всех, но только 6 часов: когда завтра будут выключать свет

21:18 11.03.2026 Ср
1 мин
Свет будет везде до 17:00
aimg Мария Науменко
Графики будут у всех, но только 6 часов: когда завтра будут выключать свет фото: "Укрэнерго" предупредило об отключении света завтра (Getty Images)

В четверг, 12 марта, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света. Причиной стали повреждения энергосистемы в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Читайте также: Почему Украина продает свет, когда есть дефицит? Развенчиваем главный миф энергетики

Графики будут действовать с 17:00 до 23:00. В это время также введут ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причиной стали последствия российских ракетных и дроновых атак на украинскую энергосистему.

В "Укрэнерго" отметили, что ситуация может меняться, поэтому время и объем отключений для конкретных адресов посоветовали проверять на официальных страницах облэнерго в соответствующих регионах.

Также потребителей призвали экономно использовать электроэнергию в периоды, когда свет появляется по графику.

Сегодня графики отключений уже вводили в отдельных областях на западе Украины. В некоторых регионах их вернули впервые почти за месяц после относительно стабильной ситуации в энергосистеме.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Графики отключения света
Новости
Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"
Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко