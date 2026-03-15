Графіки будуть, але не весь день: де і коли не буде світла 16 березня

В Україні 16 березня в усіх регіонах будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла та обмеження для промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".
Зазначається, що графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності будуть діяти в усіх регіонах країни, але тільки у вечірні години - з 17:00 до 22:00. В інший час електроспоживання обмежувати не планується.
В компанії нагадали, що причини запровадження обмежень - це наслідки російських ракетно-дронових терактів проти української енергосистеми. Також попередили, шо ситуація в енергосистемі може змінитися - тому графіки не остаточні.
"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - додали у повідомленні.
Зима 2025-2026 року стала найважчою під час війни. Російські окупанти вчинили велику кількість терактів проти енергосистеми. За словами президента України Володимира Зеленського, окупанти застосували велику кількість ракет і дронів.
Відомо, що російські атаки пошкодили всі електростанції України. Але енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері ППО. Пошкодження відновлюються, хоча це займе багато часу.
Експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.