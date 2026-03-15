Графіки будуть, але не весь день: де і коли не буде світла 16 березня

Зазначається, що графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності будуть діяти в усіх регіонах країни, але тільки у вечірні години - з 17:00 до 22:00. В інший час електроспоживання обмежувати не планується.

В компанії нагадали, що причини запровадження обмежень - це наслідки російських ракетно-дронових терактів проти української енергосистеми. Також попередили, шо ситуація в енергосистемі може змінитися - тому графіки не остаточні.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - додали у повідомленні.