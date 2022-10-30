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Графік відключення світла для Києва ще в розробці, але й він не буде на 100% точним

Фото: графік віялових відключень Києва ще розробляється (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Графік відключення світла для Києва ще розробляється, але й він не буде точним. Все залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.

"100% вірогідності збігу не буде. Ми з мережами намагаємося вгадати який буде дефіцит, споживання і цей баланс ми прогнозуємо. Це вперше відбувається з системою. Маю надію, що на початку тижня ми опублікуємо нові графіки і маю надію, що ці графіки будуть більш точнішими", - сказав він.

Коваленко також пояснив різницю між екстреними та стабілізаційними відключеннями.

"Є два типи відключень: екстрені і стабілізаційні. Екстрені можуть бути і шість годин і більше. А стабілізаційні, коли ми розуміємо, що "Укренерго" дасть команду 20%, то ми таргетуємо наступні цілі - що проміжок часу 4 години", - додав гендиректор YASNO.

Як повідомлялось, в Києві сьогодні, 30 жовтня, навряд чи обмежуватимуть електропостачання. Зазвичай у неділю споживання найнижче.

Нагадаємо, графіки віялових відключень електроенергії для Києва обіцяли переглянути. При цьому тривалість обмежень може бути збільшена до шести годин.

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КиївВіялові відключення