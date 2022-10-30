Графік відключення світла для Києва ще в розробці, але й він не буде на 100% точним

Графік відключення світла для Києва ще розробляється, але й він не буде точним. Все залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.
"100% вірогідності збігу не буде. Ми з мережами намагаємося вгадати який буде дефіцит, споживання і цей баланс ми прогнозуємо. Це вперше відбувається з системою. Маю надію, що на початку тижня ми опублікуємо нові графіки і маю надію, що ці графіки будуть більш точнішими", - сказав він.
Коваленко також пояснив різницю між екстреними та стабілізаційними відключеннями.
"Є два типи відключень: екстрені і стабілізаційні. Екстрені можуть бути і шість годин і більше. А стабілізаційні, коли ми розуміємо, що "Укренерго" дасть команду 20%, то ми таргетуємо наступні цілі - що проміжок часу 4 години", - додав гендиректор YASNO.
Як повідомлялось, в Києві сьогодні, 30 жовтня, навряд чи обмежуватимуть електропостачання. Зазвичай у неділю споживання найнижче.
Нагадаємо, графіки віялових відключень електроенергії для Києва обіцяли переглянути. При цьому тривалість обмежень може бути збільшена до шести годин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.