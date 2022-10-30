RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

График отключения света для Киева еще в разработке, но и он не будет на 100% точным

Фото: график веерных отключений Киева еще разрабатывается (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

График отключения света для Киева еще разрабатывается, но и он не будет точным. Все будет зависеть от объемов дефицита и потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко в эфире телемарафона.

"100% вероятности совпадения не будет. Мы с сетями пытаемся угадать какой будет дефицит, потребление и этот баланс мы прогнозируем. Это впервые происходит с системой. Надеюсь, что в начале недели мы опубликуем новые графики и надеюсь, что эти графики будут более точными", - сказал он.

Коваленко также объяснил разницу между экстренными и стабилизационными отключениями.

"Есть два типа отключений: экстренные и стабилизационные. Экстренные могут быть и шесть часов и больше. А стабилизационные, когда мы понимаем, что "Укрэнерго" даст команду 20%, то мы таргетируем следующие цели - что промежуток времени 4 часа", - добавил гендиректор YASNO.

Как сообщалось, в Киеве сегодня, 30 октября, вряд ли будут ограничивать электроснабжение. Обычно в воскресенье потребление самое низкое.

Напомним, графики веерных отключений электроэнергии для Киева обещали пересмотреть. При этом длительность ограничений может быть увеличена до 6 часов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВеерные отключения