Графік відключень світла в Харкові змінили: де дивитися новий

У Харкові оновили графік відключення електрики. Він діятиме з 9 до 15 січня 2023 року в місті та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані АТ "Харківобленерго".
Зокрема, у новому графіку погодинних відключень світла 12 черг, які діятимуть за таким часом:
Ознайомитися з графіком відключення світла у Харкові та області, а також завантажити його можна за посиланням.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців готуватися до поновлення аварійних відключень світла. Оскільки росіяни можуть завдати нових ракетних ударів.
Додамо, в "Укренерго" сьогодні заявили, що споживання електроенергії в країні продовжує зростати через поступове зниження температури повітря.
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