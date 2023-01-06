График отключения света в Харькове изменили: где смотреть новый

В Харькове обновили график отключения электричества. Он будет действовать с 9 по 15 января 2023 года в городе и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные АО "Харьковоблэнерго".
В частности, в новом графике почасовых отключений света 12 очередей, которые будут действовать по следующему времени:
Ознакомиться с графиком отключения света в Харькове и области, а также загрузить его можно по ссылке.
Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмиыаль призвал украинцев готовиться к возобновлению аварийных отключений света. Поскольку россияне могут нанести новые ракетные удары.
Добавим, в "Укрэнерго" сегодня заявили, что потребление электроэнергии в стране продолжает расти из-за постепенного снижения температуры воздуха.
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