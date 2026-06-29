Для Києва вже готові графіки на 30 червня: коли можуть вимкнути світло

Графік відключення світла у Києві

Наразі відомо, що графіки обмежень можуть 30 червня діяти у вечірній час - з 16:00 до 22:30.

При цьому відключення торкнуться не всіх споживачів. Перевірити, чи є відключення заплановані за тією чи іншою адресою завтра можна на сайті ДТЕК за посиланням.

Загалом знеструмлення на завтра зачіпають дві часові черги:

З 16:00 до 19:30 (світла може не бути до 3 годин 30 хвилин)

(світла може не бути до 3 годин 30 хвилин) З 19:00 до 22:30 (світла може не бути до 3 годин 30 хвилин)

Деякі адреси в столиці включають менші потенційні проміжки відключень, то їх тривалість така:

з 16:00-17:00 по 19:00-20:00 (світла може не бути до 2 годин)

з 19:00-20:00 по 21:00-22:00 (також світла може не бути до 2 годин)

Енергетики закликають слідкувати за оновленнями, адже графік може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

В "Yasno" та "Укренерго" повідомляють, що через аномальну спеку в Україні різко зросло споживання електроенергії. Додаткове навантаження створюють масове використання кондиціонерів.

До того ж енергосистема працює в умовах війни та наслідків російських атак, а частина обладнання досі перебуває в ремонтах.

Яка ситуація в інших регіонах України

Повідомлення про ймовірні вимкнення електрики на 30 червня оприлюднили обленерго по всій країні. Окрім Києва, графіки прогнозують у Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Волинській областях.

У більшості областей (зокрема на Прикарпатті) світло вимикатимуть на 1 годину. Відчутнішими обмеження будуть на Кіровоградщині, де графіки діятимуть в обсязі 2 годин. Попередній графік для Київської області також уже оприлюднив ДТЕК.

Як допомогти системі

Енергетики закликають громадян перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00, коли ефективно працюють промислові сонячні електростанції.

Натомість у період пікового навантаження - з 16:00 до 23:00 - споживачів просять максимально ощадливо використовувати електрику.