Графік роботи "Укрпошти" на Великдень: що потрібно знати

Цього року українці відзначатимуть Світле Христове Воскресіння 20 квітня. Проте вже зараз дехто цікавиться - як працюватиме впродовж великодніх свят "Укрпошта"?
Про графік роботи відділень національного оператора поштового зв'язку впродовж святкових вихідних РБК-Україна розповіли у команді підтримки "Укрпошти" у Facebook.
Згідно з інформацією, наданою представниками команди "Укрпошти", впродовж великодніх вихідних відділення працюватимуть так:
Отже, на Великдень працівники компанії відпочиватимуть.
Тим часом у наступний після Світлого Христового Воскресіння понеділок (21 квітня), відділення "Укрпошти" працюватимуть у штатному режимі - згідно з графіком роботи.
Варто зазначити, що знайти найближче відділення "Укрпошти" та ознайомитись із графіком його роботи можна на офіційному сайті.
Так, наприклад, у Києві більшість відділень працюють щоденно:
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".
Згодом воєнний стан в Україні неодноразово продовжували.
Окрім комендантської години та заборони масових зібрань, воєнний стан передбачає також призупинення дії низки законодавчих норм, які регулюють питання святкових і вихідних днів.
Йдеться про те, що під час воєнного стану в Україні офіційні та додаткові вихідні з нагоди свят скасовуються.
Більшість державних служб і установ продовжують роботу у звичному для них режимі. Тим часом окремі компанії можуть ухвалювати рішення щодо відпочинку своїх співробітників у певні дні самостійно (на власний розсуд).
Читайте також, чи можна їсти паску до Великодня та які продукти варто покласти у великодній кошик.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.