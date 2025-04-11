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Графік роботи "Укрпошти" на Великдень: що потрібно знати

"Укрпошта" працюватиме на великодні вихідні за зміненим графіком (фото: facebook.com/ukrposhta)
Автор: Ірина Костенко

Цього року українці відзначатимуть Світле Христове Воскресіння 20 квітня. Проте вже зараз дехто цікавиться - як працюватиме впродовж великодніх свят "Укрпошта"?

Про графік роботи відділень національного оператора поштового зв'язку впродовж святкових вихідних РБК-Україна розповіли у команді підтримки "Укрпошти" у Facebook.

Як працюватимуть відділення "Укрпошти" на великодні свята

Згідно з інформацією, наданою представниками команди "Укрпошти", впродовж великодніх вихідних відділення працюватимуть так:

  • у суботу, 19 квітня 2025 року - для відділень (стаціонарних і пересувних), які працюють за стандартним режимом понад 17:00, встановлено скорочений робочий день - до 17:00;
  • в неділю, 20 квітня 2025 року - не робочий день для всіх відділень "Укрпошти" (і стаціонарних, і пересувних). 

Відповідь команди "Укрпошти" щодо графіка роботи на Великдень (скриншот: facebook.com/messages/ukrposhta)

Отже, на Великдень працівники компанії відпочиватимуть.

Тим часом у наступний після Світлого Христового Воскресіння понеділок (21 квітня), відділення "Укрпошти" працюватимуть у штатному режимі - згідно з графіком роботи.

Варто зазначити, що знайти найближче відділення "Укрпошти" та ознайомитись із графіком його роботи можна на офіційному сайті.

Так, наприклад, у Києві більшість відділень працюють щоденно:

  • з 8:00 до 21:00 - у будні дні;
  • з 9:00 до 19:00 - в суботу та неділю.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

Згодом воєнний стан в Україні неодноразово продовжували.

Окрім комендантської години та заборони масових зібрань, воєнний стан передбачає також призупинення дії низки законодавчих норм, які регулюють питання святкових і вихідних днів.

Йдеться про те, що під час воєнного стану в Україні офіційні та додаткові вихідні з нагоди свят скасовуються.

Більшість державних служб і установ продовжують роботу у звичному для них режимі. Тим часом окремі компанії можуть ухвалювати рішення щодо відпочинку своїх співробітників у певні дні самостійно (на власний розсуд).

Читайте також, чи можна їсти паску до Великодня та які продукти варто покласти у великодній кошик.

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