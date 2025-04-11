График работы "Укрпочты" на Пасху: что нужно знать

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".

Впоследствии военное положение в Украине неоднократно продлевали.

Кроме комендантского часа и запрета массовых собраний, военное положение предусматривает также приостановление действия ряда законодательных норм, регулирующих вопросы праздничных и выходных дней.

Речь идет о том, что во время военного положения в Украине официальные и дополнительные выходные по случаю праздников отменяются.

Большинство государственных служб и учреждений продолжают работу в обычном для них режиме. Между тем отдельные компании могут принимать решение об отдыхе своих сотрудников в определенные дни самостоятельно (по своему усмотрению).

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