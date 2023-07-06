Грає на руку Силам оборони. У ЗСУ розповіли про хаос серед росіян на Південному напрямку

"Ворог змушений постійно передислоковувати свої підрозділи на Півдні в очікуванні чергового удару Сил оборони України, це створює хаос, яким користаються наші підрозділи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог не знає і не здогадується де може відбутися великий прорив, тому він передислоковує час від часу свої підрозділи, посилюючи ті чи інші напрямки.

"Це створює певну хаотику чим ми і користаємося", - додав Шершень.

Наступ ЗСУ

Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.

"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - заявив головнокомандувач.