Играет на руку Силам обороны. В ВСУ рассказали о хаосе среди россиян на Южном направлении

"Враг вынужден постоянно передислоцировать свои подразделения на Юге в ожидании очередного удара Сил обороны Украины, это создает хаос, которым пользуются наши подразделения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг не знает и не догадывается где может произойти большой прорыв, поэтому он передислоцирует время от времени свои подразделения, усиливая те или иные направления.

"Это создает определенную хаотику чем мы и пользуемся", - добавил Шершень.

Наступление ВСУ

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-то такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главнокомандующий.