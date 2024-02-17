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На термометрах "плюс": якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: в Україні сьогодні буде плюсова температура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 17 лютого буде практично без опадів. У більшості областей вдень очікується плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні майже не буде опадів. Лише у Житомирській, Волинській, Рівненькій та Львівській областях можливі невеликі дощі.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень очікується у межах +3 +8 градусів, на півдні країни до +13. На сході вдень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +4, в ночі -3 -8 градусів. На решті території вночі від +2 до -3.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +4 +6 градусів, а вночі близько нуля.

Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.

Загалом у 2023 році в Києві було зафіксовано 47 температурних рекордів, найбільше їх було у січні та серпні.

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