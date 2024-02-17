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На термометрах плюс: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: в Украине сегодня будет плюсовая температура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 17 февраля будет практически без осадков. В большинстве областей днем ожидается плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине почти не будет осадков. Лишь в Житомирской, Волынской, Ровенской и Львовской областях возможны небольшие дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем ожидается в пределах +3 +8 градусов, на юге страны до +13. На востоке днем столбики термометров покажут от -1 до +4, ночью -3 -8 градусов. На остальной территории ночью от +2 до -3.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут +4 +6 градусов, а ночью около нуля.

Напомним, в Киеве в феврале обновлено по меньшей мере два температурных рекорда.

Всего в 2023 году в Киеве было зафиксировано 47 температурных рекордов, больше всего их было в январе и августе.

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