На термометрах плюс: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине почти не будет осадков. Лишь в Житомирской, Волынской, Ровенской и Львовской областях возможны небольшие дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем ожидается в пределах +3 +8 градусов, на юге страны до +13. На востоке днем столбики термометров покажут от -1 до +4, ночью -3 -8 градусов. На остальной территории ночью от +2 до -3.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут +4 +6 градусов, а ночью около нуля.