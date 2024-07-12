Градуси на рекордній висоті та грози. Синоптики здивували прогнозом на вихідні

Субота, 13 липня

У суботу, 13 липня, спека спаде на кілька градусів у Сумській і Харківській областях. Зокрема, як розповіла синоптик Наталка Діденко, у цих областях та на крайньому заході України, а також в Криму очікується +30....+34 градуси.

А ось на решті території України сильна спека залишиться, протягом дня +35...+40 градусів, у південній частині +38...+42 градуси. При цьому дощів не очікується.

У Києві 13 липня очікується сильна спека з температурою повітря до +37 градусів.

Погода в Україні 13 липня (meteo.gov.ua)

Неділя, 14 липня

У неділю, 14 липня, в Україні також очікується спека до +40 градусів у Миколаївській та Херсонській областях. Жарко буде і на решті території України, до +37, +38 градусів.

Дощі з грозами, за даними "Укргідрометцентра", пройдуть на заході, у деяких регіонах:

Львівській;

Рівненській;

Волинській областях.

У Києві порівняно з півднем буде досить терпимо, до +37 градусів. А от дощів у столиці чекати не доводиться.

Погода в Україні 14 липня (meteo.gov.ua)

Як врятуватись від спеки

Для того, щоб краще перенести спеку, слід дотримуватись декількох важливих правил. Зокрема, у













Літня спека небезпечна для тварин так само, як і для людей. Тож не забувайте піклуватися і про них.

Залишайте доступ до свіжої та чистої води. Беріть з собою пляшку з водою для тварини на прогулянку. Піклуйтеся не тільки про своїх домашніх улюбленців, а і про безпритульних тваринок.

Намочіть нашийник чи можна змочити водою подушечки лап і живіт. Ні в якому разі не залишайте тварин у закритому автомобілі! Температура всередині машини може швидко зрости до небезпечних рівнів.

За можливості, забезпечуйте прохолодне приміщення або тінь. Уникайте тривалих прогулянок або фізичних навантажень для тварин, особливо в середині дня, коли температура найвища.

Коли спека почне спадати

Надалі, як розповіла Діденко, сильна та надзвичайна спека втримається в Україні. Спека почне слабшати, ймовірно, ближче до наступних вихідних, 19-20 липня.

"19-20 липня ймовірне послаблення у західних, північних областях та у Вінницькій області. Температура повітря знизиться в цих областях до +25...+30 градусів", - розповіла Діденко.

А ось південь, схід та значна частина центральних областей України ще перебуватимуть серед надзвичайної спеки ще тривалий час.