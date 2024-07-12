Градусы на рекордной высоте и грозы. Синоптики удивили прогнозом на выходные

Суббота, 13 июля

В субботу, 13 июля, жара спадет на несколько градусов в Сумской и Харьковской областях. В частности, как рассказала синоптик Наталка Диденко, в этих областях и на крайнем западе Украины, а также в Крыму ожидается +30...+34 градуса.

А вот на остальной территории Украины сильная жара останется в течение дня +35...+40 градусов, в южной части +38...+42 градуса. При этом дождей не ожидается.

В Киеве 13 июля ожидается сильная жара с температурой воздуха до +37 градусов.

Погода в Украине 13 июля (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 14 июля

В воскресенье, 14 июля, в Украине также ожидается жара до +40 градусов, в Николаевской и Херсонской областях. Жарко будет и на остальной территории Украины, до +37, +38 градусов.

Дожди с грозами, по данным "Укргидрометцентра", пройдут на западе, в некоторых регионах:

Львовской;

Ровенской;

Волынской областях.

В Киеве, по сравнению с югом, будет достаточно терпимо, до +37 градусов. А вот в дождей в столице ждать не приходится.

Погода в Украине 14 июля (meteo.gov.ua)

Как спастись от жары

Для того чтобы лучше перенести жару, следует соблюдать несколько важных правил. В частности, в жаркие часы лучше остаться в помещениях - даже несколько часов могут помочь телу адаптироваться к жаре на улице.

Также следует ограничивать физическую активность на свежем воздухе вполдень. Старайтесь не находиться на улице с 11:00 до 16:00. Важно одевать наряды с длинными рукавами, носить солнцезащитные очки и шляпу - это убережет от солнечных ожогов. Наносить солнцезащитные кремы следует за 30 минут перед прогулкой.

Лучший способ остыть - принять прохладный душ или ванну. Поддерживать водный баланс важно независимо от того, насколько вы активны. Пить нужно много, маленькими порциями и не ждать чувства жажды.

Употребление горячих и тяжелых блюд создает дополнительную тепловую нагрузку для тела. Лучше ограничить употребление напитков, содержащих кофеин, алкоголь или большое количество сахара. Это приводит к потере большего количества жидкости.

Помощь домашним животным

Летняя жара опасна для животных так же, как и для людей. Так что не забывайте заботиться и о них.

Оставляйте доступ к свежей и чистой воде. Берите с собой бутылку с водой для животного на прогулку. Заботьтесь не только о своих домашних любимцах, но и о бездомных животных.

Намочите ошейник или можно смочить водой подушечки лап и живот. Ни в коем случае не оставляйте животных в закрытом автомобиле! Температура внутри машины может быстро увеличиться до опасных уровней.

По возможности, обеспечьте прохладное помещение или тень. Избегайте длительных прогулок или физических нагрузок для животных, особенно в середине дня, когда температура самая высокая.

Когда жара начнет спадать

В дальнейшем, как рассказала Диденко, сильный и чрезвычайный зной будет держаться в Украине. Жара начнет ослабевать, вероятно, ближе к следующим выходным, 19-20 июля.

"19-20 июля вероятно ослабление в западных, северных областях и Винницкой области. Температура воздуха снизится в этих областях до +25...+30 градусов", - рассказала Диденко.

А вот юг, восток и значительная часть центральных областей Украины еще будут находиться в жаре еще долгое время.