Град, шквалы и ливни с грозой: синоптики предупредили о непогоде

В пятницу, 12 июня в некоторых регионах Украины ожидаются значительные дожди и грозы. Местами возможен град и шквалы ветра.

Об этом предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

По данным синоптиков, завтра в западных, южных и Винницкой областях следует ожидать грозы, местами пройдет град и возможны шквалы ветра до 20 метров в секунду.

Кроме того, в регионе Карпат прогнозируют значительные дожди.

Напомним, сегодня в Украине синоптики прогнозировали температуру воздуха до +35 градусов, а также дожди с грозами в некоторых областях.

Из-за вероятности града и сильного ветра в Украине на сегодня было объявлено штормовое предупреждение.

Добавим, что в Киев пришло метеорологическое лето, но с трехнедельным опозданием.