Дожди с грозами и жара до +35: прогноз погоды на сегодня

Фото: жара в Украине (РБК-Украина)

Температура воздуха в Украине будет в пределах +25 +35 градусов тепла

Сегодня, 11 июня, в западных областях и в Крыму будут лить дожди с грозами, а во всех остальных регионах будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха в Украине будет в пределах +25 +35 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, в западных областях сегодня будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +25 +30 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +13 +17 градусов.

В северных областях ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит + 30 +33 градусов. Ночью ожидается +17 + 20 градусов тепла.

В центральных и восточных областях температура днем будет от +31 до +35 градусов, а ночью от +16 до +21.

В южных областях сегодня ожидается переменная облачность, в Крыму будут лить дожди с грозами. Температура воздуха днем будет в пределах +31 +35 градусов тепла, а ночью +18 +21.

Фото: погода в Украине на 11 июня (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха днем составит +31 +34, а ночью +17 +21 градусов тепла.

Фото: погода в Киевской области на 11 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, в Украине синоптики предупредили о граде, дождях и шквальном ветре.

Кроме того, синоптики прогнозировали, что погода в Украине скоро изменится, температура воздуха снизится, а дождей станет больше.

Вместе с тем, в течение июня погода в Украине будет нестабильной.

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Автор: Андрей Козловский