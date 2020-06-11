Град, шквали та зливи з грозою: синоптики попередили про негоду

У п'ятницю, 12 червня у деяких регіонах України очікуються значні дощі та грози. Місцями також можливий град та шквали вітру.

Про це попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.

За даними синоптиків, завтра у західних, південних та Вінницькій областях варто очікувати грози, подекуди пройде град та можливі шквали вітру до 20 метрів на секунду.

Крім того, у регіоні Карпат прогнозують значні дощі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні синоптики прогнозували температуру повітря до +35 градусів, а також зливи з грозами у деяких областях.

Через ймовірність граду та сильного вітру в Україні на сьогодні було оголошено штормове попередження.

Додамо, що до Києва прийшло метеорологічне літо, але з тритижневим запізненням.