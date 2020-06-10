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Град, ливни и сильный ветер: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество     10.06.2020 - 14:33
Град, ливни и сильный ветер: в Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: дождь (РБК-Украина)

В западных областях сегодня и завтра будут ливни и штормовой ветер

В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о граде, дожде и шквальном ветре.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.

Завтра в западных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Прикарпатье местами значительные дожди. Также сегодня на западе страны дожди и сильный ветер.

Добавим, синоптики прогнозировали погоду на июнь и сообщили, что этот месяц в Украине будет жарким - термометр время от времени будет показывать +39 градусов. По сравнению с маем в июне чаще можно будет наблюдать грозы, град, шквалы, сильные дожди и ливни.

Как ранее сообщалось, сегодня в Украине жара и переменная облачность.

Напомним, синоптики прогнозировали, что погода в Украине скоро изменится, температура воздуха снизится, а дождей станет больше.

Вместе с тем, в течение июня погода в Украине будет нестабильной.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ПогодаШтормовое предупреждение
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