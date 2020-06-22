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На Киев надвигается гроза и град

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 18:49
На Киев надвигается гроза и град
Фото: тучи над Майданом Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)

Непогода продержится до конца дня

В ближайшее время в Киеве ожидается значительное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, град и шквалы.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что непогода продержится в столице до конца текущего дня.

"Внимание! Предупреждение о грозе, граде и шквале в Киеве. В ближайший час с удержанием до конца суток 22 июня при грозах град и шквал 15-20 м/с", - сообщили в ГСЧС.

Как вести себя во время грозы:

  • закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра - спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, не парковать возле них авто;
  • во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны;
  • на природе следует спуститься в низину, отойти от поодиноких деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов;
  • на открытой местности укрыться в ров, углубление, а группе людей следует расположиться поодиночке, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
  • в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Напомним, ухудшение погодных условий ожидается на большей части территории страны.

Грозы, град и шквалы 23 июня накроют Киевскую область, в северных и Винницкой областях значительные дожди.

За прошедшие сутки в Украине из-за непогоды было обесточено 112 населенных пунктов в пяти областях.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области дожди и ливни разрушили десятки дорог и мостов.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевГидрометцентрКиевгроза
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