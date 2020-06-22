На Киев надвигается гроза и град

Непогода продержится до конца дня
В ближайшее время в Киеве ожидается значительное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, град и шквалы.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что непогода продержится в столице до конца текущего дня.
"Внимание! Предупреждение о грозе, граде и шквале в Киеве. В ближайший час с удержанием до конца суток 22 июня при грозах град и шквал 15-20 м/с", - сообщили в ГСЧС.
Как вести себя во время грозы:
Напомним, ухудшение погодных условий ожидается на большей части территории страны.
Грозы, град и шквалы 23 июня накроют Киевскую область, в северных и Винницкой областях значительные дожди.
За прошедшие сутки в Украине из-за непогоды было обесточено 112 населенных пунктов в пяти областях.
Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области дожди и ливни разрушили десятки дорог и мостов.
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Автор: Роман Калиниченко