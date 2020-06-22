ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество     22.06.2020 - 14:47
Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Фото: град (pixabay.com)

Ухудшение погодных условий ожидается на большей части территории страны

В понедельник, 22 июня, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. Ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, ухудшение погодных условий ожидается на большей части территории страны.

"По данным Укргидрометцентра 23 июня в Киеве грозы, в Киевской области днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 23 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, днем местами в северных и Винницкой областях значительные дожди. В Карпатах и на Прикарпатье 23 июня сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 июня в Украине из-за непогоды было обесточено 112 населенных пунктов в пяти областях.

Как писало РБК-Украина, синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках до 2 метров.

Также сообщалось, что в Чернобыльской зоне вспыхнул новый пожар.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ГидрометцентрГрадгроза
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь