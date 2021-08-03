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Град и шквалы: ГСЧС предупредила о непогоде 4 августа

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Киев, Вторник 03 августа 2021 14:57
Град и шквалы: ГСЧС предупредила о непогоде 4 августа Фото: ГСЧС предупредила о граде и шквалах 4 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о непогоде в ряде областей. 4 августа ожидаются град и шквалы первого уровня опасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Согласно сообщению, непогоду стоит ожидать:

  • днем в западных регионах;
  • в Житомирской области;
  • в Винницкой области;

Град и шквалы 15-20 м/с возможны также и в отдельных районах.

Напомним, что РБК-Украина также назвало дату, когда стоит ожидать в стране новый циклон с ливнями.

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