Град и шквалы: ГСЧС предупредила о непогоде 4 августа
Фото: ГСЧС предупредила о граде и шквалах 4 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о непогоде в ряде областей. 4 августа ожидаются град и шквалы первого уровня опасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Согласно сообщению, непогоду стоит ожидать:
- днем в западных регионах;
- в Житомирской области;
- в Винницкой области;
Град и шквалы 15-20 м/с возможны также и в отдельных районах.
Напомним, что РБК-Украина также назвало дату, когда стоит ожидать в стране новый циклон с ливнями.