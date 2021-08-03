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В Украину идет новый циклон с ливнями: названа дата

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Киев, Вторник 03 августа 2021 12:45
В Украину идет новый циклон с ливнями: названа дата Фото: в Украину идет циклон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины предупредили о новом циклоне HENRI. Он в течение 5-7 августа будет перемещаться вдоль западных границ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Этот циклон 4 августа сформируется над Адриатическим морем и в дальнейшем будет смещаться на северо-восток, то есть в сторону западной Украины.

Его фронтальные системы принесут в указанный регион 6 августа значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Наиболее интенсивные осадки ожидаем именно в ночь с 5 и 6 августа.

Внимание западные области по предварительным прогнозам, в течение 5-7 августа вдоль западных границ Украины будет перемещаться активный ЦИКЛОН по имени HENRI, который 4го августа сформируется над Адриатическим морем и в дальнейшем будет смещаться на северо-восток, то есть в сторону Западной Украины. Его фронтальные системы принесут в указанный регион 6го августа значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Наиболее интенсивные осадки ожидаем именно в ночь с 5 и 6 августа. С приближением циклона, будем дополнять и уточнять информацию Video by Windy.com

Posted by Украинский гидрометеорологический центр on Tuesday, August 3, 2021

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня.

Отметим, что синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на август.

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