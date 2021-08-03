Град та шквали: ДСНС попередила про негоду 4 серпня
Фото: ДСНС попередила про град й шквали 4 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про негоду в низці областей. 4 серпня очікуються град й шквали першого рівня небезпечності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Згідно з повідомленням, негоду варто очікувати:
- вдень у західних регіонах;
- у Житомирській області;
- у Вінницькій області;
Град й шквали 15-20 м/с можливі також й в окремих районах.
Нагадаємо, що РБК-Україна також назвало дату, коли варто очікувати в країні новий циклон зі зливами.