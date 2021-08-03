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Град та шквали: ДСНС попередила про негоду 4 серпня

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 14:57
Град та шквали: ДСНС попередила про негоду 4 серпня Фото: ДСНС попередила про град й шквали 4 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про негоду в низці областей. 4 серпня очікуються град й шквали першого рівня небезпечності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Згідно з повідомленням, негоду варто очікувати:

  • вдень у західних регіонах;
  • у Житомирській області;
  • у Вінницькій області;

Град й шквали 15-20 м/с можливі також й в окремих районах.

Нагадаємо, що РБК-Україна також назвало дату, коли варто очікувати в країні новий циклон зі зливами.

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