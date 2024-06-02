Град, гроза и шквалы. В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Фото: в Киеве и области объявили штормовое предупреждение (Getty Images)

Киевлян и гостей столицы предупредили об опасных метеорологических явлениях в городе и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра.

"До конца суток 2 июня гроза, град и шквалы 15-20 м/с. И уровень опасности желтый", - сообщили в Укргидрометцентре.