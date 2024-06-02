Град, гроза и шквалы. В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
Фото: в Киеве и области объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Киевлян и гостей столицы предупредили об опасных метеорологических явлениях в городе и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра.
"До конца суток 2 июня гроза, град и шквалы 15-20 м/с. И уровень опасности желтый", - сообщили в Укргидрометцентре.
Напомним, ранее мы сообщали, какой будет погода в первые выходные лета.
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