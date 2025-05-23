"Gracias, Carlo": "Реал" офіційно попрощався з Анчелотті

Шість сезонів Анчелотті у "Реалі"

У офіційній заяві "Реал" подякував Анчелотті за його внесок та назвав його однією з найвизначніших легенд не лише в історії клубу, а й усього світового футболу.

За шість сезонів на чолі "бланкос" він здобув 15 трофеїв, серед яких:

3 Ліги чемпіонів

3 Клубні чемпіонати світу

3 Суперкубка УЄФА

2 чемпіонати Іспанії

2 Кубка Іспанії

2 Суперкубка Іспанії

Президент клубу Флорентіно Перес відзначив: "Карло Анчелотті назавжди залишиться частиною великої родини мадридистів. Ми пишаємося тим, що мали такого тренера, який приніс стільки перемог і був взірцем цінностей нашого клубу".

Прощальний матч для тренера й не тільки

Завтра, 24 травня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" відбудеться останній для Анчелотті матч в ролі наставника "Реала". "Королівський клуб" у фінальному турі Ла Ліги зіграє з "Реал Сосьєдадом" (початок – о 17:15 за Києвом). Під час нього клуб урочисто попрощається з тренером, який став символом епохи.

Окрім тренера, з уболівальниками на домашній арені попрощається ще одна легенда "Реала" – 39-річний хорватський півзахисник Лука Модріч. Він провів у мадридському клубі 13 сезонів та виграв 28 трофеїв, включаючи шість Ліг чемпіонів.

В останньому матчі Ла Ліги з уболівальниками "Реала" також попрощаються футболісти Лукас Васкес і Хесус Вальєхо.

Втім, Модріч та Васкес ще візьмуть участь у складі команди в Клубному чемпіонаті світу, який у червні стартує в США.