"Gracias, Carlo": "Реал" официально попрощался с Анчелотти

Шесть сезонов Анчелотти в "Реале"

В официальном заявлении "Реал" поблагодарил Анчелотти за его вклад и назвал его одной из самых выдающихся легенд не только в истории клуба, но и всего мирового футбола.

За шесть сезонов во главе "бланкос" он завоевал 15 трофеев, среди которых:

3 Лиги чемпионов

3 Клубные чемпионаты мира

3 Суперкубка УЕФА

2 чемпионата Испании

2 Кубка Испании

2 Суперкубка Испании

Президент клуба Флорентино Перес отметил: "Карло Анчелотти навсегда останется частью большой семьи мадридистов. Мы гордимся тем, что имели такого тренера, который принес столько побед и был образцом ценностей нашего клуба".

Прощальный матч для тренера и не только

Завтра, 24 мая, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится последний для Анчелотти матч в роли наставника "Реала". "Королевский клуб" в финальном туре Ла Лиги сыграет с "Реал Сосьедадом" (начало - в 17:15 по Киеву). Во время него клуб торжественно попрощается с тренером, который стал символом эпохи.

Кроме тренера, с болельщиками на домашней арене попрощается еще одна легенда "Реала" - 39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич. Он провел в мадридском клубе 13 сезонов и выиграл 28 трофеев, включая шесть Лиг чемпионов.

В последнем матче Ла Лиги с болельщиками "Реала" также попрощаются футболисты Лукас Васкес и Хесус Вальехо.

Впрочем, Модрич и Васкес еще примут участие в составе команды в Клубном чемпионате мира, который в июне стартует в США.