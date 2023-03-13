Грабують окуповані території. Росіяни почали вивозити обладнання із Запорізької АЕС

Російські загарбники продовжують розграбовувати тимчасово окуповані території Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Нещодавно ворог мародерив на ЗАЕС, що в місті Енергодар.
"Окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, росіяни втручаються в роботу систем ЗАЕС. Також окупанти зводять незаконні споруди й намагаються змінити проектний стан ядерних установок.
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