Грабят оккупированные территории. Россияне начали вывозить оборудование из Запорожской АЭС

Российские захватчики продолжают грабить временно оккупированные территории Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Недавно враг мародерил на ЗАЭС, что в городе Энергодар.
"Оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала", - отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, россияне вмешиваются в работу систем ЗАЭС. Также оккупанты возводят незаконные сооружения и пытаются изменить проектное состояние ядерных установок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.