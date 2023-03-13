Грабят оккупированные территории. Россияне начали вывозить оборудование из Запорожской АЭС

Российские захватчики продолжают грабить временно оккупированные территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Недавно враг мародерил на ЗАЭС, что в городе Энергодар. "Оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала", - отметили в Генштабе ВСУ.