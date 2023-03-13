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Грабят оккупированные территории. Россияне начали вывозить оборудование из Запорожской АЭС

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Понедельник 13 марта 2023 08:06
Грабят оккупированные территории. Россияне начали вывозить оборудование из Запорожской АЭС Фото: Россияне начали вывозить оборудование из Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские захватчики продолжают грабить временно оккупированные территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Недавно враг мародерил на ЗАЭС, что в городе Энергодар.

"Оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала", - отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, россияне вмешиваются в работу систем ЗАЭС. Также оккупанты возводят незаконные сооружения и пытаются изменить проектное состояние ядерных установок.

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