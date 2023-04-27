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Грабували мирних жителів. У Харківській області судитимуть 9 російських військових

Фото: у Харківській області судитимуть 9 російських військових (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно дев’яти російських військовослужбовців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

Як встановили слідчі, під час окупації села Циркуни Харківського району дев'ять військовослужбовців країни-агресора обікрали один з приватних будинків.

"З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого сягає більше 1 млн грн", - сказано в повідомленні.

На вкрадену техніку росіяни влаштували собі "фотосесії" у дворі та у кімнатах будинку. Окрім цього вони знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої.

Фото: у Харківській області судитимуть 9 російських військових (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, що житель Закарпатської області підтримував дії РФ та хотів створити "Підкарпатську Русь". Правоохоронці задокументували його злочинну діяльність, а суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 20 років.

Зрадника, який "зливав" позиції Сил оборони у Дніпропетровській області своєму сину-військовому РФ, засудили до 15 років в'язниці.

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