Грабили мирных жителей. В Харьковской области будут судить 9 российских военных

Как установили следователи, во время оккупации села Циркуны Харьковского района девять военнослужащих страны-агрессора обокрали один из частных домов.

"Из дома оккупанты похитили ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смарт-часы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль. Общая стоимость украденного достигает более 1 млн грн", - говорится в сообщении.

На украденную технику россияне устроили себе "фотосессию" во дворе и в комнатах дома. Кроме этого, они снимали циничные видеоролики, на которых кичились, как пользовались вещами владельца и распивали алкогольные напитки.

Фото: в Харьковской области будут судить 9 российских военных (t.me/pgo_gov_ua)