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Грабили мирных жителей. В Харьковской области будут судить 9 российских военных

Фото: в Харьковской области будут судить 9 российских военных (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении девяти российских военнослужащих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Как установили следователи, во время оккупации села Циркуны Харьковского района девять военнослужащих страны-агрессора обокрали один из частных домов.

"Из дома оккупанты похитили ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смарт-часы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль. Общая стоимость украденного достигает более 1 млн грн", - говорится в сообщении.

На украденную технику россияне устроили себе "фотосессию" во дворе и в комнатах дома. Кроме этого, они снимали циничные видеоролики, на которых кичились, как пользовались вещами владельца и распивали алкогольные напитки.

Фото: в Харьковской области будут судить 9 российских военных (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, что жительЗакарпатской области поддерживал действия РФ и хотел создать "Подкарпатскую Русь". Правоохранители задокументировали его преступную деятельность, а суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 20 лет.

Предателя, который "сливал" позиции Сил обороны в Днепропетровской области своему сыну-военному РФ, приговорили к 15 годам тюрьмы.

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