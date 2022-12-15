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Грабували елеватори. 15 бойовиків ОРДЛО отримали по 15 років тюрми, потрапивши в полон

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Україна, Четвер 15 грудня 2022 09:59
Грабували елеватори. 15 бойовиків ОРДЛО отримали по 15 років тюрми, потрапивши в полон Фото: бойовики ОРДЛО отримали по 15 років ув'язнення за пограбування елеваторів
Автор: Наталія Гурковська

15 бойовиків так званих "ЛДНР" отримали по 15 років ув'язнення. Вони разом з російськими окупантами розграбували елеватори в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Після 24 лютого чоловіки, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських угруповань. Серед них були снайпери і гранатометники", - йдеться в повідомленні.

У лавах підрозділів 2-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках.

"Крім цього виконували вказівки Кремля щодо розграбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна з тимчасово захоплених причорноморських районів України до РФ", - додають в СБУ.

Бойовики потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу на південному та східному фронтах.

Покарання

За матеріалами СБУ, суд призначив їм покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, співробітники Служби безпеки України у Запорізькій області проводять активні оперативно-розшукові заходи, що направлені на викриття російських агентів, зрадників та колаборантів.

Нагадаємо, правоохоронці зафіксували вже 47 тисяч воєнних злочинів російської армії в Україні.

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