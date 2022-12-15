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Грабили элеваторы. 15 боевиков ОРДЛО получили по 15 лет тюрьмы, попав в плен

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Украина, Четверг 15 декабря 2022 09:59
Грабили элеваторы. 15 боевиков ОРДЛО получили по 15 лет тюрьмы, попав в плен Фото: боевики ОРДЛО получили по 15 лет тюрьмы за ограбление элеваторов
Автор: Наталия Гурковская

15 боевиков так называемых "ЛДНР" получили по 15 лет заключения. Они вместе с российскими оккупантами разграбили элеваторы в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"После 24 февраля мужчины, проживавшие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, добровольно вступили в состав российских группировок. Среди них были снайперы и гранатометчики", - говорится в сообщении.

В рядах подразделений 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС РФ они участвовали в боевых действиях против сил обороны на Херсонском, Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях.

"Кроме этого выполняли указания Кремля о разграблении местных элеваторов и незаконном вывозе украинского зерна из временно захваченных причерноморских районов Украины в РФ", - добавляют в СБУ.

Боевики попали в плен украинских защитников во время контрнаступления на южном и восточном фронтах.

Наказание

По материалам СБУ суд назначил им наказание в виде 15 лет заключения.

На основании собранных доказательств суд признал их виновными за:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожской области проводят активные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на разоблачение российских агентов, предателей и коллаборантов.

Напомним, правоохранители зафиксировали уже 47 тысяч военных преступлений российской армии в Украине.

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