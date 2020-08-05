Грабовскую уволили с должности замглавы Госуправделами

Мария Грабовская была уволена с должности заместителя главы Государственного управления делами. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Согласно тексту президентского указа, Грабовская была уволена с должности в соответствии с поданным ей заявлением.

Напомним, Грабовскую назначили на должность главы руководителя ГУД в январе 2020 года; тогда Зеленский назначил еще одного заместителя главы ГУД - Игоря Лысого.

В июне Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве ГУД; глава государства уволил тогдашнего главу ведомства Сергея Борзова, а его заместитель Лысый стал временно исполняющим обязанности руководителя ГУД.

Борзов был назначен руководителем ГУД в августе 2019 года.