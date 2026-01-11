ua en ru
Грабовське контролюють війська РФ, але Сили оборони не пускають їх далі, - ДПСУ

Сумська область, Неділя 11 січня 2026 03:25
UA EN RU
Грабовське контролюють війська РФ, але Сили оборони не пускають їх далі, - ДПСУ Фото: прикордонник ДПСУ (facebook DPSU)
Автор: Марина Балабан

Російські війська продовжують контролювати населений пункт Грабовське на Сумщині, однак розширити зону бойових дій їм не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Демченко повідомив, що українські захисники - військовослужбовці ЗСУ та ДПСУ - активно завдають ударів по противнику, щоб зменшити його чисельність та не дати просуватися далі.

В боях на Сумщині беруть участь як оператори безпілотників, так і піхотні підрозділи, що вступають у стрілецькі сутички з окупантами.

"Якщо говорити про Сумщину і в тому числі по напрямку населеного пункту Варачине, там раніше противник у такий же спосіб і намагався штурмувати, до прикладу, позиції підрозділів ДПСУ. Також він здійснював подібні дії нещодавно і по напрямку населеного пункту Миропілля", - зазначив Демченко.

За його словами, завдяки діям українських військових росіяни не змогли розширити свій контроль на інших напрямках і наразі утримують лише окремі позиції.

ДПСУ наголошує, що ситуація на Сумщині залишається контрольованою, а українські захисники продовжують завдавати точкових ударів по противнику, щоб стримувати його просування.

Прорив кордону на Сумщині

Як повідомляло РБК-Україна, станом на початку січня російські окупанти продовжували укріплюватися у Грабовському. Зокрема ворог дистанційно мінував підступи до села, щоб запобігти контратакам Збройних сил України.

Начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов інформував, що росіяни намагалися "промацати" інші ділянки кордону в Сумській області, деякі з них дуже далеко від Грабовського, але в них не вийшло.

Нагадаємо, 18 грудня російські війська перетнули кордон України в районі села Грабовське Сумської області та викрали місцевих жителів і вивезли їх на російську територію. Йдеться про близько 50 цивільних, які раніше відмовилися від евакуації вглиб України.

За даними ЗСУ, російським окупантам вдалося закріпитися у Грабовському. Група ворога у селі залишається незмінною - це приблизно 100 одиниць живої сили, звичайні контрактники російської мотострілецької бригади.

