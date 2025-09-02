Гра в суверенітет? Як Україна стала співзасновницею ООН і навіщо це було СРСР

Що відбувалось з Україною після Другої світової

За словами експерта, після Другої світової війни "українців було об'єднано в більш-менш одному державному утворенні".

"Попри весь трагізм Другої світової, попри катаклізми, злочини обох режимів на нашій землі, майже всі українські землі були об'єднані в одному державному утворенні", - пояснив він.

При цьому "до України зник інтерес з боку світу", тобто "українське питання ставало лише внутрішнім питанням Радянського Союзу".

"Також Україна вийшла з війни з величезними економічними збитками і величезними людськими втратами. Республіка повністю була зруйнована, економіка - повністю розвалена, сільське господарство - повністю знищене. І тепер, після війни, все потрібно було відбудовувати від самого початку", - нагадав Білоус.

Дехто навіть вважає, що після війни "Україна вдруге пройшла період індустріалізації".

"Як у 30-ті роки, коли будувалася економіка України, важка промисловість. Але тепер це треба було відтворити з нуля. Вже з набагато меншим людським ресурсом", - поділився історик.

Як Україна опинилась серед засновників ООН

Білоус розповів, що Москва прагнула, щоб не тільки Україна, але й кожна радянська республіка увійшла до складу Організації Об'єднаних Націй (ООН).

"Співзасновники чи не співзасновники, але щоб мати ті 15-16 голосів. І про це говорили, контактували зі своїми союзниками по антигітлерівській коаліції ще починаючи з 1943-го року", - повідомив фахівець.

Він нагадав, що у підсумку зі списку всіх радянських республік співзасновниками ООН залишились тільки Україна і Білорусь - як найбільш постраждалі від війни.

"Радянський Союз в 1943-44 роках хотів цього", - наголосив історик.

Білоус зауважив, що "Москва дозволяла Україні гратися в певний суверенітет".

"Щоб показати світові, що Україна не є частиною Великої Радянської імперії. А Україна (як зараз люблять говорити сучасні історики) перебуває у складі СРСР на засадах принаймні британських домініонів, які в цей час також широко прагнули вступити до ООН", - пояснив експерт.

Він додав, що на завершальному етапі війни Україні було навіть дозволено створити Народний комісаріат оборони.

"В інших умовах це було б просто неможливо. А у нас він був", - наголосив Білоус.

При цьому коли Україна стала членом ООН і закінчилася Друга світова війна, "ігри в суверенітет закінчилися".

"Наркомат, а пізніше Міністерство оборони, стало суто формальним. А в 70-х роках його взагалі скасували", - нагадав історик.

Отже, по суті, наша країна стала співзасновницею ООН лише тому, що Москва прагнула показати: Україна - нормальна держава зі своїми інститутами влади, яка "за власним бажанням вступила у військово-політичне об'єднання під назвою "Радянський Союз", але є достатньо самостійною й сама вирішує свої питання і проблеми".