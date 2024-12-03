Гра на публіку. Коордштаб відреагував на російські списки з "українськими полоненими"

"Ця гра росіян - лише на публіку, і вона особливо цинічна. Вони маніпулюють долями людей і вразливим становищем родичів", - заявив Усов.

Російські списки "полонених"

Окремо додамо, що нещодавно російський омбудсмен Татьяна Москалькова оприлюднила список українських військовополонених з 630 осіб, яких нібито Україна "не хоче" забирати.

"Українська сторона продовжує затягувати російсько-український обмін полоненими, поки сім'ї військовослужбовців з обох сторін продовжують чекати на повернення своїх близьких... Раніше я повідомляла, що Україна не погоджується забрати українських військовослужбовців, які понад рік утримуються на території Російської Федерації", - стверджувала омбудсмен.

Чимало помилок й вже обміняні бійці

Коментуючи список Москалькової Усов заявив, що сімох полонених вже були обмінені. У тому ж числі список містить чимало помилок у прізвищах й датах народження. Ба більше, серед прізвищ є й цивільні, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Проте ці списки та гучні заяви призначені лише для розхитування ситуації. Це намагання дискредитувати українські державні органи. Насправді реальні пропозиції від російської сторони ми отримуємо лише щодо обміну полонених, захоплених на Курському напрямку. Полонені росіяни з інших регіонів так звану російську владу не цікавлять", - зауважив він.

Зокрема він відзначив, що у списках немає важкопоранених чи жінок, який необхідно повертати згідно з міжнародним гуманітарним правом у першу чергу.

Обміни військовополоненими

Обміни полоненими між Росією та Україною відбуваються з початку повномасштабного вторгнення. Ці процеси, які координуються через посередників, дозволяють повернути додому як військовополонених, так і цивільних, часто після тривалих переговорів.

У листопаді за підтримки білоруської сторони на території Білорусі відбулася зустріч українського омбудсмена Дмитра Лубінця та російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової. Захід пройшов за участі представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Під час переговорів, як зазначив Лубінець, сторони обговорили питання обміну військовополоненими та передали одна одній оновлені списки осіб, які перебувають у полоні.