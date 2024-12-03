Игра на публику. Коордштаб отреагировал на российские списки с "украинскими пленными"

"Эта игра россиян - только на публику, и она особенно цинична. Они манипулируют судьбами людей и уязвимым положением родственников", - заявил Усов.

Российские списки "пленных"

Отдельно добавим, что недавно российский омбудсмен Татьяна Москалькова обнародовала список украинских военнопленных из 630 человек, которых якобы Украина «не хочет» забирать.

"Украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких... Ранее я сообщала, что Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года удерживаются на территории Российской Федерации", - утверждала омбудсмен.

Немало ошибок и уже обменянные бойцы

Комментируя список Москальковой Усов заявил, что семь пленных уже были обменены. В том же числе список содержит немало ошибок в фамилиях и датах рождения. Более того, среди фамилий есть и гражданские, что является нарушением международного гуманитарного права.

"Однако эти списки и громкие заявления предназначены только для расшатывания ситуации. Это попытка дискредитировать украинские государственные органы. На самом деле реальные предложения от российской стороны мы получаем только по обмену пленных, захваченных на Курском направлении. Пленные россияне из других регионов так называемую российскую власть не интересуют", - отметил он.

В частности он отметил, что в списках нет тяжелораненых или женщин, которых необходимо возвращать согласно международному гуманитарному праву в первую очередь.

Обмены военнопленными

Обмены пленными между Россией и Украиной происходят с начала полномасштабного вторжения. Эти процессы, которые координируются через посредников, позволяют вернуть домой как военнопленных, так и гражданских, часто после длительных переговоров.

В ноябре при поддержке белорусской стороны на территории Беларуси состоялась встреча украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и российской уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. Мероприятие прошло при участии представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).

Во время переговоров, как отметил Лубинец, стороны обсудили вопросы обмена военнопленными и передали друг другу обновленные списки лиц, находящихся в плену.