Гра на амбіціях Трампа. РФ може повернутися до розрахунків у доларах, - Bloomberg

Росія розглядає можливість повернення до фінансових операцій у доларах, що виглядає як підігрування президенту США Дональду Трампу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, Росія підготувала документ, у якому перераховано сім пунктів, де, на думку Кремля, економічні інтереси Москви і Вашингтона можуть збігтися після завершення повномасштабної війни росіян проти України.
У документі пропонується:
Як пише Bloomberg, досі пошук альтернатив долару був одним із пріоритетів Москви, тому повернення до розрахунків у цій валюті західні чиновники вважають малоймовірним.
Водночас, як уточнює видання, якщо РФ усе ж таки піде на такий крок, це означатиме повторне підпорядкування фінансовому домінуванню Вашингтона і відмову від зусиль зі зниження вразливості російської економіки перед тиском США.
"Це стало б великою перемогою для адміністрації Трампа в його очевидній меті послабити відносини між Москвою і Пекіном", - пишуть журналісти.
До слова, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що посланник російського диктатора Кирило Дмитрієв запропонував США пакет економічного співробітництва на 12 трлн доларів.
Нагадаємо, ще в листопаді президент США Дональд Трамп припускав, що Росія хоче вести бізнес з американцями.
За його словами, таке прагнення російського диктатора Володимира Путіна - це ключовий фактор, який може змусити Росію завершити війну в Україні в найближчі місяці.