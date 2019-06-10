В ГПУ заявили об отсутствии доказательств против Гордеева и Рищука по делу Гандзюк

В Генеральной прокуратуре заявили об отсутствии доказательств против бывшего председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева и его экс-заместителя Евгения Рищука по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом заявил спикер ГПУ Андрей Лысенко, который вышел к активистам, передает корреспондент РБК-Украина.

Фото: акция у здания ГПУ

Так, у здания Генпрокуратуры Украины проходит акция с требованием расследования убийства Гандзюк. В частности, участники акции требуют объявить подозрения заказчикам убийства активистки.

Собрались около 30 человек.

Активисты на дороге у здания написали белой краской: "требуем приговоров заказчикам". Также они держат в руках баннеры с зачеркнутыми именами "Евгений Рищук" и "Андрей Гордеев".

"У нас нет соответствующих доказательств для объявления им подозрения", - заявил Лысенко.

Напомним, ранее в ГПУ разъяснили приговоры пятерым подозреваемым в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. В прокуратуре заявляли, что "любые ссылки на смягчение ответственности осужденных со стороны правоохранительных и судебных органов в СМИ и комментарии отдельных лиц являются субъективными утверждениями и не соответствуют действительности".

Как писало РБК-Украина ранее, суд приговорил Сергея Торбин к шести лет и шести месяцам тюрьмы, Никите Грабчуку суд дал шесть лет тюрьмы, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - четыре года, Виктору Горбунову - три года.

Отметим, сейчас продолжается суд над Владиславом Мангером, подозреваемым в заказе нападения на активистку. В конце мая суд смягчил меру пресечения Мангеру и разрешил передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.