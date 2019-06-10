У ГПУ заявили про відсутність доказів проти Гордєєва і Рищука у справі Гандзюк

У Генеральній прокуратурі заявили про відсутність доказів проти колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та його екс-заступника Євгена Рищука у справі про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це заявив спікер ГПУ Андрій Лисенко, який вийшов до активістів, передає кореспондент РБК-Україна.

Фото: акція біля будівлі ГПУ

Так, біля будівлі Генпрокуратури України проходить акція з вимогою розслідування вбивства Гандзюк. Зокрема, учасники акції вимагають оголосити підозри замовникам вбивства активістки.

Зібрались близько 30 людей.

Активісти на дорозі біля будівлі написали білою фарбою: "вимагаємо вироків замовникам ". Також вони тримають у руках банери з закресленими іменами "Євген Рищук" та "Андрій Гордєєв".

"Ми не маємо відповідних доказів для оголошення їм підозри", - заявив Лисенко.

Нагадаємо, раніше в ГПУ роз'яснили вироки п'ятьом підозрюваним у нападі на громадську активістку Катерину Гандзюк. У прокуратурі заявляли, що "будь-які посилання на пом'якшення відповідальності засуджених з боку правоохоронних і судових органів у ЗМІ і коментарі окремих осіб є суб'єктивними твердженнями і не відповідають дійсності".

Як писало РБК-Україна раніше, суд засудив Сергія Торбіна до шести років і шести місяців в'язниці, Микиті Грабчуку суд дав шість років в'язниці, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - чотири роки, Віктору Горбунову - три роки.

Відзначимо, зараз триває суд над Владиславом Мангером, підозрюваним у замовленні нападу на активістку. В кінці травня суд пом'якшив запобіжний захід Мангеру і дозволив пересуватися у межах Херсонської області без дозволу слідства.