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ГПУ разъяснила приговоры по делу Гандзюк

Новости » Общество    07.06.2019 - 11:48
ГПУ разъяснила приговоры по делу Гандзюк
Фото: акции по делу Гандзюк (РБК-Украина

В ГПУ заявили, что информация о смягчении ответственности осужденных не соответствует действительности

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) разъяснили приговоры пятерым подозреваемым в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Они опровергают информацию СМИ о ходе досудебного расследования по делу об убийстве активистки.

"Генеральная прокуратура Украины, которая осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, неоднократно сообщала, что на основании доказательств, осужденным лицам было изменено подозрении по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, совершенное группой лиц, с целью запугивания, совершенное по заказу, повлекшее смерть потерпевшего). В дальнейшем осужденные обратились с соответствующими ходатайствами к прокурору о заключении сделок о признании вины", - заявили в пресс-службе.

В частности, в ГПУ напомнили, что такие соглашения были заключены и приговором суда от 6 июня 2019 года утверждены. Осужденные признали свою вину в совершении уголовного преступления и дали показания о причастности к совершению преступления других соучастников.

"Генеральная прокуратура Украины неуклонно придерживается общих принципов уголовного производства, в т.ч. и принципа гласности в своей работе. Ход подготовительного заседания транслировался в онлайн-режиме. Никаких отклонений от требований Уголовного и Уголовного процессуального кодексов Украины во время досудебного расследования и судебного разбирательства обвинительного акта не допущено. А потому любые ссылки на смягчение ответственности осужденных со стороны правоохранительных и судебных органов в СМИ и комментарии отдельных лиц являются субъективными утверждениями и не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера суд приговорил Сергея Торбин к шести лет и шести месяцам тюрьмы, Никите Грабчук суд дал шесть лет тюрьмы, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - четыре года, Виктору Горбунову - три года.

В настоящее время продолжается суд над Владиславом Мангером, подозреваемым в заказе нападения на активистку. В конце мая суд смягчил меру пресечения Мангеру и разрешил передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

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