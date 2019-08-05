ГПУ собирается утвердить соглашение с Павловским, - отец Гандзюк

Фото: Игорь Павловский (скриншот видео ТСН)

По словам Виктора Гандзюка, по Павловскому хотят "втихаря" провести суд

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор заявляет, что Генеральная прокуратура Украины намерена утвердить соглашение с подозреваемым в организации убийства активистки Игорем Павловским без его согласия. Об этом отец Гандзюк написал в своем Facebook.

Он подчеркнул, что ГПУ продолжает разваливать дело об убийстве Екатерины.

"Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати. Об организаторе убийства Кати Павловском (Собаке) Генпрокуратура отмалчивалась всегда... Сегодня подал в Херсонский городской суд заявление о соблюдении моих прав как потерпевшего по делу Павловского. Есть информация, что прокуратура собирается утвердить соглашение с собакой без моего согласия", - написал Виктор Гандзюк.

По словам отца активистки, по Павловскому хотят провести судебное заседание "втихаря".

"Провести суд по нему (Павловскому, - ред.) потихоньку - исподтишка. Мне прокуратура никакого соглашения не показывала, и вообще информация по Павловскому для меня и моего адвоката закрыта. В Херсонском суде узнал, что дело передали в Приморский суд Одессы, по ходатайству Верховного суда. Надеюсь, что в Приморском суде судьи не будут прятаться от пострадавших и втихую утверждать какие-то соглашения", - указано в сообщении.

Напомним, посольство США требует правосудия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как писало РБК-Украина ранее, ГПУ передала в суд обвинительный акт подозреваемому в организации убийства Гандзюк Игорю Павловскому. Спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что сейчас готовится первое заседание.

Подчеркнем, 29 июля стало известно, что Павловский нарушил домашний арест, на который был переведен из-за якобы плохого состояния здоровья, и посетил футбольный матч в Одессе. Позже в ГПУ объяснили, что Павловский вышел из-под домашнего ареста после окончания его срока, поскольку прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении домашнего ареста по состоянию здоровья фигуранта дела после того, как срок меры пресечения закончился.

Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязательством носить браслет 2 мая 2019 года.