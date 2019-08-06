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ГПУ завершить розслідування по Мангеру до кінця тижня, - Луценко

Новини » Суспільство    06.08.2019 - 16:28
ГПУ завершить розслідування по Мангеру до кінця тижня, - Луценко
Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Після цього Мангер розпочне ознайомлення з матеріалами звинувачення

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершить досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера до кінця цього тижня. Про це він сказав у відеокоментарі у справі про вбивство Гандзюк, опублікованому в Facebook.

Після завершення досудового розслідування Мангер розпочне ознайомлення з матеріалами звинувачення.

 

Коментар генерального прокурора Юрія Луценка по справі вбивства херсонської активістки К. Гандзюк

Опубліковано Ларисою Сарган Вівторок, 6 серпня 2019 р.

"До кінця тижня пан Мангер отримає повідомлення про завершення досудового розслідування та почне знайомитися з матеріалами звинувачення, після чого теж піде в суд", - заявив генпрокурор.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що Генпрокуратура зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна. Зазначалося, що ГПУ зупинила слідство 16 липня.

Як писало РБК-Україна, в прокуратурі зазначили, що зупинили розслідування через розшук Левіна та через запити про міжнародно-правову допомогу для міжнародного співробітництва. У ГПУ заявили, що кримінальне провадження щодо Мангера і Левіна виділено в окреме і зупинено.

Додамо також, Служба безпеки України підозрює, що найближчі родичі Мангера фінансують Левіна, поки той ховається за кордоном.

Підкреслимо, батько Катерини Гандзюк Віктор заявляє, що Генеральна прокуратура України має намір затвердити угоду з підозрюваним в організації вбивства активістки Ігорем Павловським без його згоди.

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Новини України ГПУКатерина ГандзюкВладислав Мангер
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