ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГПУ завершила досудебное следствие в отношении экс-министра Клименко

Новости » Общество    10.07.2019 - 20:49
ГПУ завершила досудебное следствие в отношении экс-министра Клименко
Фото: Александр Клименко (facebook.com/O.V.Klymenko)

В уголовном производстве возникла необходимость в сообщении указанным лицам о завершении досудебного расследования

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила специальное досудебное следствие в уголовном производстве в отношении бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ. 

Как сообщается, Главной военной прокуратурой ГПУ завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве от 18 июня 2014 года по подозрению бывшего министра доходов и сборов Украины и еще четырех человек в совершении уголовных преступлений.

По данным прокуратуры, в настоящее время в уголовном производстве возникла необходимость в сообщении указанным лицам о завершении досудебного расследования и запроса об открытии материалов.

Отметим, летом 2018 года следователи Главной военной прокуратуры ГПУ завершили досудебное расследование в отношении 27 бывших работников Государственной налоговой инспекции, налоговой службы Министерства доходов и сборов времен Клименко.

Напомним, в 2017 году главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос прогнозировал, что Генеральная прокуратура завершит расследование в отношении экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко до конца 2017.

Кроме того, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что дело бывших налоговиков времен экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко передается в суд.

Россия завершила следственные действия в отношении еще одного моряка ГПУ открыла еще одно дело на владельцев NewsOne
Новости Украины ГПУследствиеАлександр Клименко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь