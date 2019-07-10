ГПУ завершила досудебное следствие в отношении экс-министра Клименко

Фото: Александр Клименко (facebook.com/O.V.Klymenko)

В уголовном производстве возникла необходимость в сообщении указанным лицам о завершении досудебного расследования

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила специальное досудебное следствие в уголовном производстве в отношении бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщается, Главной военной прокуратурой ГПУ завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве от 18 июня 2014 года по подозрению бывшего министра доходов и сборов Украины и еще четырех человек в совершении уголовных преступлений.

По данным прокуратуры, в настоящее время в уголовном производстве возникла необходимость в сообщении указанным лицам о завершении досудебного расследования и запроса об открытии материалов.

Отметим, летом 2018 года следователи Главной военной прокуратуры ГПУ завершили досудебное расследование в отношении 27 бывших работников Государственной налоговой инспекции, налоговой службы Министерства доходов и сборов времен Клименко.

Напомним, в 2017 году главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос прогнозировал, что Генеральная прокуратура завершит расследование в отношении экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко до конца 2017.

Кроме того, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что дело бывших налоговиков времен экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко передается в суд.