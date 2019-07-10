ГПУ завершила досудове слідство щодо екс-міністра Клименко

Фото: Олександр Клименко (facebook.com/O.V.Klymenko)

У кримінальному провадженні виникла необхідність у повідомленні зазначеним особам про завершення досудового розслідування

Генеральна прокуратура України (ГПУ) завершила спеціальне досудове слідство у кримінальному провадженні щодо колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ГПУ.

Як повідомляється, Головною військовою прокуратурою ГПУ завершено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні від 18 червня 2014 року за підозрою колишнього міністра доходів і зборів України та ще чотирьох осіб у скоєнні кримінальних злочинів.

За даними прокуратури, в даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у повідомленні зазначеним особам про завершення досудового розслідування та запиту про відкриття матеріалів.

Зазначимо, влітку 2018 року слідчі Головної військової прокуратури ГПУ завершили досудове розслідування щодо 27 колишніх працівників Державної податкової інспекції, податкової служби Міністерства доходів і зборів часів Клименко.

Нагадаємо, в 2017 році головний військовий прокурор України Анатолій Матіос прогнозував, що Генеральна прокуратура завершить розслідування щодо екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименко до кінця 2017.

Крім того, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що справа колишніх податківців часів екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка передається в суд.