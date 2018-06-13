ГПУ завершила досудебное расследование по делу 6 экс-налоговиков времен Януковича

Подозреваемые и их адвокаты начали ознакомление с материалами дела

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила специальное досудебное расследование по подозрению 6 экс-налоговиков в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366. Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Подозреваемые в период 2012-2013 годов, находясь в составе возглавляемой В. Януковичем преступной организации, в состав которой входил и экс-Минсдох (Министерство доходов и сборов Украины, - ред.), занимая руководящие должности в органах налоговой службы, завладели средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн путем незаконного возмещения НДС на счета 3 фиктивных предприятий", - написала она.

По словам Сарган, подозреваемые и их адвокаты начали ознакомление с материалами досудебного расследования.

Напомним, в апреле 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины завершила следствие по делу экс-президента Украины Виктора Януковича и в делах чиновников его окружения.

"Завершено следствие по делу Януковича, Азарова, Арбузова, Клименко, Бойченко, Лавриновича", - заявил тогда Луценко.