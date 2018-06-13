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ГПУ завершила досудове розслідування у справі 6 екс-податківців часів Януковича

НовиниПолітика    13.06.2018 - 13:08
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підозрювані та їх адвокати почали ознайомлення із матеріалами справи

Генеральна прокуратура України (ГПУ) завершила спеціальне досудове розслідування за підозрою 6 екс-податківців у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ. Про це написала прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

"Підозрювані у період 2012-2013 років, перебуваючи у складі очолюваної В. Януковичем злочинної організації, до складу якої входив і екс-Мінздох (Міністерство доходів і зборів України, - ред.), займаючи керівні посади в органах податкової служби, заволоділи коштами держбюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн шляхом незаконного відшкодування ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств", - написала вона.

За словами Сарган, підозрювані та їх адвокати почали ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.

 
 

Нагадаємо, у квітні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура України завершила слідство у справі екс-президента України Віктора Януковича та у справах чиновників його оточення.

"Завершено слідство по справі Януковича, Азарова, Арбузова, Клименко, Бойченко, Лавриновича", - заявив тоді Луценко.

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Теги публікації: Янукович, ГПУ, расследование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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