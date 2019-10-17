ГПУ завела дело на киевское "Динамо" за неуплату налогов

Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов представителями футбольного клуба "Динамо" (Киев). Об этом пишет dt.ua со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований.

Сообщается, что в реестре зарегистрировано уголовное производство от 17 сентября. По данным следствия, должностные лица "Динамо" обеспечили уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предполагается, что деятельность футбольного клуба финансировалась путем реализации схемы с использованием банковских счетов офшорной компании.

Также сообщается, что представителям клуба инкриминируют ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет или запрет заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

Фото: выписка из ЕРДР (dt.ua)

Напомним, прошлой осенью сообщалось, что УЕФА могла наказать Федерацию футбола Украины из-за неуплаты налогов "Динамо".

Отметим, журналисты уличили "Динамо" в неуплате налогов еще в 2016 году. Тогда же сообщалось, что клуб платит футболистам официальную зарплату на уровне всего 18-20 тыс. гривен и искусственно занижает сумы налоговых отчислений.